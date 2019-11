Rafael Camacho: «Nem pensei duas vezes quando pude voltar ao Sporting»

Aos 19 anos, Rafael Camacho regressou este verão a Portugal para voltar a jogar no Sporting, de onde saiu muito jovem para Inglaterra. O extremo diz que nem hesitou quando recebeu o convite dos leões."Senti orgulho quando voltei ao Sporting. Saí daqui muito jovem, a pensar voltar um dia para jogar na primeira equipa, era o meu sonho desde criança. E quando me deram a oportunidade de poder voltar, não pensei duas vezes e vim logo", explicou, questionado por jovens das escolas do Sporting.Rafael Camacho quer ganhar títulos em Alvalade e mostrar qualidade."Quero ganhar títulos aqui no Sporting e mostrar-me ao mundo como jogador. Provar que consigo jogar na equipa A e continuar a dar o meu melhor", garantiu.O jovem assegurou ainda que o melhor da equipa, esta época, ainda está para vir."Tem sido uma boa época, até agora. Tivemos as nossas dificuldades mas estamos a dar a volta. O mais importante é que continuemos juntos, como equipa, como temos estado. Acho que vamos conseguir dar a volta. Já estamos a entrar bem nas ideias do mister e vamos continuar a ajudá-lo e ele a nós. Vamos dar o nosso melhor para com ele", concluiu.