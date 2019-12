Rafael Camacho: «Quando me chamarem vou mostrar o que sei fazer»

Rafael Camacho marcou presença na conferência de antevisão ao LASK-Sporting para dizer que prevê um encontro equilibrado diante dos austríacos, em que espera dar o seu contributo.

"É um jogo em que poderá vir a ser 50/50, mas estamos preparados. Vamos dar o nosso melhor, queremos ganhar. O que é importante para mim é ajudar a equipa e, quando me chamarem, vou mostrar o que sei fazer", disse o jogador português, colocando-se à disposição de Silas para jogar como lateral.





O jovem atacante desvalorizou ainda a ausência do castigado Bruno Fernandes: "Irá ser um jogo difícil, como estamos à espera, mas os que estiverem irão dar o seu melhor."

O Sporting, líder do grupo, com 12 pontos, defronta na quinta-feira o LASK, segundo, com 10, em Linz, em jogo da sexta e última jornada do grupo D da Liga Europa, com início às 17:55 (hora de Lisboa) e arbitragem do escocês William Collum.