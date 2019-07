Rafael Camacho sofre lesão muscular

O Sporting realizou o primeiro treino em Alvalade após o estágio na Suíça e a novidade foi a ausência de Camacho. O extremo contraiu uma lesão muscular na coxa direita e ficou a fazer tratamento.





Por outro lado, Marcel Keizer já contou com Jovane que, na Suíça, não realizou qualquer jogo devido a mialgias de esforço. Ontem, o jovem já se treinou sem limitações. Ainda a trabalhar condicionados continuam Rosier e Ivanildo que regressaram da Suíça com queixas.Fora dos planos do técnico continua Battaglia, a recuperar da intervenção cirúrgica a que foi submetido na época passada. O médio prossegue os tratamentos na Argentina, para onde se deslocou para resolver alguns problemas particulares.