Rafael Camacho: «Sporting foi a melhor equipa»

Rafael Camacho foi um dos melhores elementos do Sporting na derrota caseira (0-2) com o Benfica. À Sport TV, o jovem extremo diz que a eficácia fez a diferença no dérbi.





"A eficácia do Benfica fez a diferença. Também tivemos oportunidades, mas não conseguimos marcar. Agora é levantar a cabeça e continuar a trabalhar""A equipa jogou muito bem e acho que merecíamos mais. Fizemos um bom jogo. Fomos infelizes por nao conseguir marcar. 2-0 é um resultado amargo.""A diferença não reflete a valia das duas equipas. Temos vindo a jogar bem e a dar o nosso melhor, como sempre. Hoje fomos a melhor equipa, mas infelizmente não conseguimos. Não foi jogo de 2-0"