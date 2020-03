Rafael Leão condenado a indemnizar o Sporting em mais de 16 milhões de euros

Rafael Leão foi condenado pelo Tribunal Arbitral do Desporto a indemnizar o Sporting em 16,5 milhões de euros pela rescisão unilateral na sequência do ataque à Academia, em maio de 2018. A decisão surge depois da queixa apresentada pelos leões contra o jogador e o Lille - que não foi sancionado - na FIFA que, recorde-se, declarou que o pedido do Sporting era "inadmissível", mas não tendo apreciado o "mérito".





Recorde-se que após sair dos leões, o jovem avançado assinou a custo zero pelo Lille, que no passado verão o transferiu para o AC Milan por 35 milhões de euros.