Rafael Leão O Sporting comentou a publicação do jogador com um "Vamos Leão".

Depois de João Palhinha , também Rafael Leão recorreu às redes sociais para fazer o balanço da época, um dia depois da derrota na final da Taça de Portugal frente ao Aves "Fim de mais uma época, com altos e baixos, mas individualmente foi a minha melhor época. Coletivamente, foi uma época muito dura, complicada, frustrante e psicologicamente desgastante mas conseguimos mostrar que somos um grupo muito forte e coeso. Muito grato por fazer parte de um plantel com grande qualidade e de um espírito de equipa fantástico. We go again. Ready for more [Vamos outra vez. Pronto para mais]", pode ler-se na mensagem do avançado partilhada nas redes sociais.