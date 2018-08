Continuar a ler

A afirmação de Rafael Leão surgiu no seu Instagram, em resposta a um comentário que lhe pedia para rumar às águias. "Isso nunca vai acontecer", respondeu, de pronto, o internacional sub-21.



Comentário de Rafael Leão A afirmação de Rafael Leão surgiu no seu Instagram, em resposta a um comentário que lhe pedia para rumar às águias. "Isso nunca vai acontecer", respondeu, de pronto, o internacional sub-21.

Comentário de Rafael Leão

Rafael Leão afastou liminarmente a possibilidade de rumar ao Benfica, no presente ou no futuro, após ter rescindido contrato com o Sporting alegando justa causa.Recorde-se que, tal comoadiantou na edição deste sábado, o avançado, de 19 anos, está, sendo que os leões suspeitam que esta será um ponte para uma futura mudança para a Luz.