Dada a lesão contraída por Doumbia no Porto, Rafael Leão pode voltar a ser chamado frente ao Viktoria Plzen. Motivado pelo golo marcado, o avançado espera agora por uma oportunidade a titular, que esteve para acontecer no Dragão, como admitiu Jesus.

Apesar de só ter 18 anos, Leão já se estreou na Liga Europa, frente ao Astana. Com Montero ainda à procura da melhor condição física, Jorge Jesus pode dar mais minutos ao camisola 93 que, na equipa principal, ainda subiu ao onze. Certo é que o jogador começa a ganhar confiança pois já havia construído a jogada do golo de Gelson frente ao Moreirense e, no Dragão, tornou-se o mais jovem do Sporting a marcar num clássico. Já referenciado pelos tubarões europeus, Rafael Leão tentará brilhar na montra europeia.