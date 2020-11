Rafael Moreira é reforço para os sub-19

O Sporting assegurou mais um reforço para a equipa de sub-19 oriundo do Estoril após ter assinado com o lateral Diogo Brazido. Rafael Moreira é um extremo-direito de 18 anos que não esconde a sua satisfação com o novo rumo que deu à sua carreira.





"Aquilo que sinto é orgulho e a certeza do trabalho bem feito. No GD Estoril Praia apostaram em mim, acreditaram nas minhas qualidades, e a mim coube-me trabalhar para corresponder e hoje chegar aqui", afirmou o jovem jogador, à Sporting TV, que antes de jogar futebol experimentou o futsal: "É mais técnico e mais rápido, mas depois de experimentar gostei mais de futebol e fiquei".O ala assinou um contrato válido para as próximas três épocas.