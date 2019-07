Rahim Ahamad critica Benfica

No seu editorial no jornal do Sporting, o vice-presidente Rahim Ahamad voltou a lamentar os episódios de violência no futebol português, e criticou o Benfica por atacar as claques legalizadas. "Os seus adeptos estão ligados a gravíssimos casos de violência", denunciou o dirigente, que ainda acusou o rival de ter "laivos de arrogância sarcástica".