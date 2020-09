Rahim Ahamad elogia Acuña

Rahim Ahamad, que em maio abandonou o cargo de vogal do Sporting, deixou elogios a Marcos Acuña e críticas implícitas ao restante plantel, através da sua conta na rede social Facebook. “O último com atitude e raça em campo! Obrigado e boa sorte no palco que mereces: a Champions”, escreveu o antigo dirigente, junto a uma fotografia em que surge abraçado ao internacional argentino.

Acuña não foi utilizado ontem no primeiro teste de pré-época do Sevilha, ante o Levante, que terminou com a vitória, por 3-2.