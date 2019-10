Rahim Ahamad garante: «Não existe nenhum plano para venda de ações da SAD do Sporting»

Rahim Ahamad, membro do Conselho Diretivo do Sporting, garantiu que "não existe nenhum plano – nem mesmo qualquer esboço de especulação – orientado para a venda de acções da SAD" dos leões e que o desejo desta direção passa mesmo por reforçar o poder accionista do clube na SAD."Esses esforços ainda não foram concretizados em decisões, como todos nós desejaríamos, apenas porque se torna necessário negociar e financiar esta operação com fundos que, por enquanto, não estão disponíveis. Do mesmo modo, queremos deixar claro que não projectamos tomar qualquer medida que altere, em prejuízo do clube ou da SAD, qualquer ativo do património do Sporting, nomeadamente a propriedade da Academia de Alcochete", escreveu Ahamad no editorial do jornal do Sporting que estará nas bancas esta quinta-feira.As palavras de Ahamad surgem na sequência de declarações como as de José Eduardo , que referiu que "para haver capital se calhar é preciso abrir mão da maioria do capital da SAD.""Esta Direcção garante a maioria de capital na SAD e o objectivo de reforçar a posição accionista do Sporting Clube de Portugal.Desde o dia 9 de Setembro de 2018 que esta Direcção tem vindo a implementar e concretizar vários dos pilares-chave do programa eleitoral que apresentou enquanto lista candidata.Tal como constava no programa, a detenção da maioria do capital da SAD pelo Clube é considerada um factor crítico deste mandato.Nos últimos dias ganhou algum mediatismo uma linha divergente à que esta Direcção defende, preconizando em alternativa a alienação da maioria que o Clube detém no capital da SAD.O Sporting CP é uma casa plural e, por isso, todas as opiniões são aceitáveis e devem ser consideradas, mesmo as que as divergem do nosso entendimento.Porém, falando em nome de todos os Sportinguistas eleitos para os actuais Órgãos Sociais e com o objectivo de tranquilizar aqueles que nos elegeram, vimos afirmar categoricamente que não existe nenhum plano – nem mesmo qualquer esboço de especulação – orientado para a venda de acções da SAD.Pelo contrário, os dirigentes do Sporting CP – Clube e SAD – estão a trabalhar, desde que foram eleitos, numa série de diligências que visam reforçar o poder accionista do Clube na SAD.Esses esforços ainda não foram concretizados em decisões, como todos nós desejaríamos, apenas porque se torna necessário negociar e financiar esta operação com fundos que, por enquanto, não estão disponíveis.Do mesmo modo, queremos deixar claro que não projectamos tomar qualquer medida que altere, em prejuízo do Clube ou da SAD, qualquer activo do património do Sporting CP, nomeadamente a propriedade da Academia de Alcochete.Esta Direcção, presidida por Frederico Varandas, foi eleita no pressuposto de valorizar o legado do Sporting Clube de Portugal como maior potência desportiva nacional e é nesse sentido único que continuará a desenvolver o seu mandato.P.S.: Com muito – muito! – orgulho endereço os meus parabéns a toda a equipa de hóquei em patins pela conquista do 36.º título Europeu que se torna assim no 7.º troféu Continental vencido neste mandato. @Miguel Afonso, queremos mais!Não posso também deixar de felicitar todos os envolvidos no regresso do basquetebol ao nosso Clube. Foi tudo espectacular, desde o jogo até a envolvência criada.Por fim, uma palavra especial para o nosso ‘jovem’ atleta João Vieira, que venceu a medalha de prata nos Mundiais de atletismo. Grande resultado, apesar das difíceis condições em que a prova decorreu.O Sporting Clube de Portugal é isto, são as vitórias a nossa razão de ser!"