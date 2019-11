Rahim Ahamad: «Só com estabilidade o Sporting pode ganhar»

Rahim Ahamad, vogal do Conselho Diretivo do Sporting com o pelouro da Comunicação, pediu estabilidade aos adeptos do clube para que o elenco liderado por Frederico Varandas possa colocar os leões mais perto das conquistas. "Só com estabilidade o clube pode ganhar. Essa estabilidade começa na responsabilidade de cada um. E é de cada um mesmo! Desde cada membro dos órgãos sociais até cada um dos sócios", apelou o dirigente, no editorial da edição de amanhã, quinta-feira, do Jornal Sporting.





Para justificar o apelo feito, Ahamad utilizou factos e salientou as dificuldades que os leões têm sentido para se sagrarem campeões. Colocou a nú que, nos últimos 40 anos, o Sporting conseguiu conquistar o campeonato "apenas por quatro vezes". E depois sublinhou que a estabilidade vem de cima, dando como exemplo os dois rivais, Benfica e FC Porto, dos quais "existe um afastamento nítido e acentuado do Sporting" e na génese estará as constantes alterações na liderança nos últimos 20 anos: "O rival de Lisboa teve dois presidentes e o do Norte um, o nosso clube vai já no oitavo - Frederico Varandas."Ainda assim, Ahamad destacou os dois títulos (Taça da Liga e de Portugal) ganhos na primeira época com o atual Conselho Diretivo, que classificou como "a melhor performance desportiva no futebol profissional dos últimos 17 anos". "Este facto, por si só, demonstra que esta direção, com estabilidade pode fazer mais e melhor", assegurou.