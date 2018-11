Rajchenberg faz testes nos juniores

David Rajchenberg é ‘reforço’ dos juniores do Sporting. O extremo de 18 anos, natural da Venezuela e com dupla nacionalidade polaca, está ao longo desta semana em testes na Academia de Alcochete e, caso convença, vai assinar contrato. Atualmente vinculado ao Sacavenense, esta oportunidade faz parte de um protocolo entre as duas equipas, no qual os leões ficam com direito de preferência dos jogadores que militam no clube de Sacavém.

O extremo-esquerdo - também pode atuar como médio-ofensivo -, deu os primeiros passos no futebol nos escalões de base do San Agustín del Paraíso, emblema de Caracas, de onde é natural. Em 2014 rumou aos Estados Unidos, em concreto à Califórnia, e reforçou a Academia da Juventus lá sediada. Após três temporadas, Rajchenberg mudou-se para os Miami Dade e, com apenas 17 anos, disputou três partidas pela equipa principal. As boas indicações abriram-lhe as portas de Portugal e no verão de 2017 reforçou os juniores do Sacavenense, onde na época de estreia apontou 6 golos em 11 jogos. Já na presente temporada, o extremo voltou a evidenciar fome pelo golo e, até ao momento, festejou por duas vezes em 7 jogos, o que lhe valeu até a chamada a alguns treinos da equipa principal, orientada por Bruno Dias. Agora, pode estar prestes a dar mais um passo em frente na sua carreira.