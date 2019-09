Raphinha a caminho do Rennes por 20 milhões

Raphinha vai mesmo deixar o Sporting neste mercado de verão. Record sabe que os leões aceitaram a última proposta do Rennes pelo jogador brasileiro, no valor de 20 milhões de euros, devendo o jogador viajar nas próximas horas para França para ultimar os últimos detalhes antes de se comprometer com os gauleses.





Contratado no arranque da época passada ao V. Guimarães, a troco de 6,5 milhões de euros, o avançado de 22 anos renderá um lucro de sensivelmente 13,5 milhões de euros ao clube de Alvalade.De notar que Raphinha irá encontrar no Rennes o guardião Romain Salin, com o qual partilhou balneário na temporada passada.