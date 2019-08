Raphinha: «Ainda está muita coisa para vir»

Após se ter estreado a marcar no campeonato no jogo com o Portimonense, Raphinha não hesita em estabelecer uma meta para a nova temporada. "Este é apenas o início da temporada, ainda está muita coisa para vir. Espero marcar mais golos que nos último ano", afirmou o extremo, ao 'Lance', onde ainda prometeu "trabalhar para dar muitas alegrias aos adeptos".





Numa fase em que é apontado como potencial reforço da Fiorentina, o extremo ainda se mostra feliz no Sporting. "Estou muito feliz por ter ajudado a minha equipa, e espero que seja sempre assim. É bom marcar e vou continuar a trabalhar para ajudar o Sporting e os meus companheiros sempre que for possível", acrescentou.