Raphinha: «Alguns dos meus amigos não estão vivos e outros estão no tráfico de droga»

Raphinha sabe o que é passar por dificuldades. Viveu num bairro carenciado, viu amigos entrarem no mundo da droga e morrerem. Por isso, o jogador brasileiro do Sporting desenvolveu com o pai um projeto que visa ajudar crianças carenciadas em Porto Alegre, a sua cidade natal."Tenho muitos projetos. Tenho um projeto com o meu pai para ajudar as crianças carenciadas, fazer com com que mudem de vida e encontrem outra realidade, principalmente no bairro onde nasci, em Porto Alegre. Quero tirá-las do mundo das drogas, muitas delas têm os pais presos ou são traficantes... O nosso objetivo é a mudança de foco. Quero que tenham um futuro melhor. Tenho também um projeto para lançar uma marca de roupa", contou o extremo numa entrevista ao 'Goal'.E prosseguiu: "Vi muita coisa acontecer, alguns amigos meus de infância não estão vivos, outros estão envolvidos no tráfico de drogas... Tudo isso mexe muito comigo. Como não consegui ajudá-los na infância, penso então em ajudar as crianças de hoje."Raphinha vem de uma família humilde, mas estruturada. "Os meus avós eram muito humildes, tiveram diversas dificuldades e problemas. Nós também tivemos bastante dificuldades. Houve até um certo momento em que precisei de abandonar o futebol, porque não tinha dinheiro para comprar a passagem [para ir treinar]. Graças a Deus os meus pais sempre foram presentes, sempre procuraram o melhor para os filhos."O jogador, de 22 anos, conta que chegou a ter problemas de indisciplina no início da carreira. "Houve momentos em que sabia que estava a treinar bem, a jogar bem, mas havia uma certa implicância do treinador, o que, na verdade, é normal no futebol. Fiz sempre o meu melhor, com o objetivo de dar um passo a mais. O Audax foi o meu primeiro clube fora da minha cidade [Porto Alegre], foi quando deixei o aconchego dos meus pais [para morar em São Paulo]. Tive muita dificuldade para me adaptar, principalmente por causa da distância. Mas é normal. Você é jovem, a cabeça fica mais pesada, há momentos em que dá vontade de desistir. Graças a Deus não aconteceu."