Raphinha: «Apresentei-me no Sporting com metade do rosto paralisado»

Raphinha falou, de forma descontraída, sobre o seu lado mais pessoal numa entrevista à Sporting TV, nomeadamente os problemas que teve no dia da apresentação como jogador do Sporting."Duas semanas antes de me apresentar, tive um problema e o médico não soube dizer o que me paralisou metade do rosto devido ao nervosismo e ansiedade. Acabei por apresentar-me com metade do rosto paralisado. Nessa altura não conseguia sorrir para ninguém, estava sempre sério. Mas depois foi só alegria", contou o extremo brasileiro, falando do seu modo de estar na vida, sempre bem-disposto: "negatividade atrai negatividade. Procuro estar sempre com um sorriso no rosto, alegre e a brincar. Eu acho que a alegria atrai alegria."Raphinha tem sido frequentemente um dos destaques do Sporting, um clube que nunca irá esquecer, aconteça o que acontecer: "foi aqui que ganhei os meus primeiros dois títulos como sénior e isso vai ficar marcado na minha história para sempre. Foi onde levantei o meu primeiro troféu e recebi as minhas medalhas de ouro e isso vai ser guardado para a vida", confessou Raphinha.O avançado recordou ainda a vitória sobre o FC Porto em maio, que permitiu a conquista da Taça de Portugal: "Só quem está lá dentro é que sabe o que realmente passámos. Passámos a segunda parte do prolongamento a defender, correr, a dar tudo e sofrer um golo no último instante da partida é frustrante para qualquer um. Eu acabei a extrapolar e a reagir daquela maneira, mas ainda havia os penáltis para bater e tinha de voltar a mim e ficar tranquilo para marcar."