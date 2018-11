Raphinha de regresso aos treinos sem limitações

Raphinha foi a nota de destaque no regresso do Sporting aos treinos, depois do empate com o Arsenal (0-0), na Liga Europa. O extremo brasileiro, de 21 anos, debelou uma lesão muscular e já trabalha sem limitações.Os titulares do jogo de Londres fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente. Frise-se, ainda, que Thierry Correia, lateral dos sub-23, manteve-se nos trabalhos da equipa principal.Desta forma, o treinador interino, Tiago Fernandes, vê o lote de opções aumentar para a receção ao Chaves, já neste domingo. Recorde-se que o holandês Marcel Keizer assumirá as rédes da equipa após o embate com os flavienses.