Raphinha despede-se do Sporting: «Lutei até ao último minuto»

Raphinha despediu-se esta quarta-feira dos adeptos do Sporting numa longa mensagem de agradecimento publicada no Instagram. O extremo, de 22 anos, deixou Alvalade no último dia do mercado de transferências rumo ao Rennes - um negócio no qual os leões encaixaram 21 milhões de euros - "consciente de ter lutado até o último minuto"."Quero agradecer, imensamente, ao Sporting e a todos os envolvidos nesta grande fase que vivi em Lisboa... Obrigado aos familiares, amigos e profissionais que direta e/ou, indiretamente, contribuíram ajudando e muito, no meu crescimento profissional e pessoal! Saibam que foram momentos especiais, únicos e de muita intensidade; não tem preço, levarei para sempre, nas minhas lembranças. Consciente de que fiz parte de uma grande família, despeço-me de amigos que ganhei; esses que levarei no meu coração, por me terem ajudado, com carinho, a enfrentar algumas dificuldades. Sinto-me muito feliz em ter contribuído e feito parte desta história como um leão... de ter lutado até o último minuto, buscando, sempre, dar o melhor para a equipa, independente dos resultados. Desejo sucesso a todos, sempre!! O meu MUITO OBRIGADO!!!", pode ler-se na mensagem publicada naquela rede social.O jogador canarinho, recorde-se, foi contratado ao V. Guimarães ainda no mandato de Bruno de Carvalho, em janeiro de 2018, por 6,5 milhões de euros.