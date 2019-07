Raphinha desvaloriza resultados da pré-época: «Erros podem ser cometidos até 3 de agosto...»

Em plena pré-temporada, o Sporting já olha para o primeiro desafio oficial de 2019/20, um sempre emotivo dérbi diante do Benfica, no caso referente à Supertaça Cândido de Oliveira. Questionado sobre esse duelo, o brasileiro Raphinha assumiu a vontade de vencer esse encontro ante o rival da Segunda Circular e desvalorizou os resultados desta preparação, por considerar que esta é a altura certa para errar."Renovadas as energias, o grupo está todo a dar o máximo em cada treino. Estamos a preparar tudo da melhor maneira para quando chegar o dia 4 de agosto conseguirmos um resultado positivo", assumiu o brasileiro, que à Sporting TV assumiu que a vitória nesse duelo poderá servir de injeção de confiança para o resto da temporada. "Sem dúvida, eu tenho uma medalha de finalista da Taça de Portugal e outra de vencedor. E também tenho uma de finalista da Supertaça", lembrou.A trabalhar às ordens de Marcel Keizer há pouco mais de duas semanas, o brasileiro admite que o holandês o tem ajudado a evoluir. "Os jogadores que já cá estavam já o conheciam, e estamos a ajudar os mais novos para compreenderem as ideias do mister para os resultados aparecerem o quando antes. O trabalho dele é muito favorável para nós. Sempre me deu confiança e liberdade para fazer o meu jogo. No começo é normal que a gente queira mostrar muito trabalho e com os nervos não sai nada, mas depois com a confiança do treinador as coisas acontecem naturalmente."Como naturais são os resultados menos positivos desta preparação, conforme aponta o brasileiro de 22 anos. "São jogos em que a equipa ainda se está a conhecer, há muitos jogadores novos e dá para cometer erros pois esses erros podem ser cometidos até ao dia 3 de agosto. Depois disso temos de estar preparados para cometer o menor número de erros possíveis, e só assim poderemos sair com um resultado positivo."Ainda assim, pese embora os erros, Raphinha confessa que vê a equipa a evoluir. "O mister está a impor o seu ritmo de jogo, o que ele quer que a gente faça, e nós que ajudamos os mais novos pois já o conhecemos. Isso facilita o trabalho de toda a gente."Por fim, o brasileiro destacou a qualidade dos jovens que estão na pré-temporada leonina. "Não é à toa que eles fizeram a pré-época e continuam a trabalhar connosco. São jogadores de qualidade que têm muito a acrescentar ao nosso grupo. O futuro é a aposta nos jovens."