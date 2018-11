Raphinha e Montero falham visita a Baku

Raphinha e Montero continuam ao abrigo do plano de recondicionamento físico, com o intuito de prevenir lesões futuras, e a verdade é que não devem viajar para Baku. Tanto o brasileiro como o colombiano ainda nem sequer se encontram a trabalhar com o restante plantel e, por isso, o mais provável é ficarem de fora do importante jogo no Azerbaijão. Hoje, o Sporting efetua o último treino na Academia de Alcochete – depois só mesmo a sessão de adaptação em Baku –e por isso as dúvidas ficarão dissipadas. Em todo o caso, convém explicar que tanto Raphinha como Montero não estão lesionados. O extremo brasileiro sofreu um problema muscular em Portimão, parou e posteriormente recuperou. No entanto, quando foi reintegrado com o plantel, queixou-se de dores musculares (as tais mialgias) e o departamento médico do Sporting, em consonância com Marcel Keizer, decidiu colocar o jogador ao abrigo do plano de recondicionamento, do qual também faz parte ainda Fredy Montero.