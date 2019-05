Raphinha: «Jogo histórico que vai ficar para sempre na minha memória»

Titular diante do Belenenses e autor de um dos oito golos marcados pelo Sporting, Raphinha admite ter vivido um momento especial por ter estado envolvido na goleada das antigas que os leões aplicaram no dérbi do Jamor. De olho no que falta, em jeito de aviso aos dois próximos adversários (Tondela e FC Porto)."Foi um jogo histórico para mim e que sempre vai ficar marcado na minha memória. Mostrámos a nossa competência e qualidade. Vamos continuar a trabalhar para repetir este desempenho nos próximos jogos", declarou o ex-V. Guimarães, citado pelo 'Lancenet'.No Sporting desde o ínicio da temporada, Raphinha admite estar "feliz pela sua época", mas deixa claro que tem espaço e vontade para melhorar: "Acredito que ainda tenho muito a evoluir e vou trabalhar para isso. O clube é incrível, receberam-me muito bem e o ambiente de trabalho é bom. Isso ajuda no dia a dia. Ainda temos os objetivos desta temporada e vamos firmes atrás disso. Pé no chão e foco para terminarmos a temporada na melhor maneira possível".