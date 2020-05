Raphinha: «Jorge Jesus contava comigo para ajudar o Sporting e para evoluir»

Raphinha lamenta não ter trabalhado com Jorge Jesus no Sporting, já que foi o técnico que indicou a sua contratação, deixando o clube antes da sua mudança do V. Guimarães.





"Não tive contacto com ele, mas o meu empresário teve e disse-me que o míster contava comigo para ajudar o Sporting e para evoluir", confessa, ao Globoesportes o extremo eleito para o onze-ideal da Liga francesa, na primeira temporada ao serviço do Rennes, após deixar o Sporting . O brasileiro diz ainda "respeitar" a decisão de terminar a época na Ligue 1: "É uma situação complicada".

Numa outra entrevista, ao canal 11 português, o extremo, de 22 anos, deixou elogios a Renato Sanches, seu adversário no Lille. "Tem qualidade para estar no onze do campeonato francês e para estar entre os melhores médios do Mundo", afiança.