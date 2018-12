Raphinha: «Keizer procura sempre conversar com os jogadores»

A recuperar de uma lesão muscular, Raphinha revela-se motivado para regressar à competição e garante que os adeptos do Sporting ainda não viram todo o seu valor. "Ainda não atingi aquilo que sei que posso atingir, mas acredito que estou no caminho certo. Sei do meu potencial, sei onde posso chegar", afirmou o brasileiro, numa entrevista ao 'Goal', onde se revela que tem seguido os conselhos do seu empresário, Deco: "Hoje em dia posso dizer que temos uma amizade muito forte, ele me dá muitos conselhos. O conselho que o Deco me dá com frequência, e o meu pai também, é dar sempre o melhor em todos os treinos e jogos. Dar o melhor até sair esgotado, porque nunca sabemos quando pode ser a última oportunidade".

A trabalhar há poucas semanas com Marcel Keizer, o jogador do Sporting revela-se satisfeito com o treinador, apesar de estar lesionado. " É uma pessoa muito boa, procura sempre conversar com os jogadores, gosta de saber como eles estão se sentindo . Isso também é essencial para os resultados dentro de campo", acrescentou o jogador que também lamenta não ter trabalhado com Jorge Jesus: " Ele foi o treinador que me ligou, isso logo quando abriu a janela de transferências. Ter entrado em contacto comigo me fortaleceu bastante. Saber que alguém te quer, isso para um jogador é algo muito especial. Disse que me queria no Sporting, que o projeto era bom, então tudo isso acabou por ser essencial na minha decisão de vir para o Sporting. Seria uma honra trabalhar com ele, mas infelizmente não aconteceu".

O jovem também analisou alguns dos seus companheiros de equipa, e não poupou elogios a Bruno Fernandes e Wendel. "O Bruno Fernandes