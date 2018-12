Raphinha: «Não é isto que nos vai deitar abaixo»

Raphinha lamentou a má entrada em jogo do Sporting, que acabou por ser derrotado em Guimarães (1-0) no fecho da 14.ª jornada do campeonato

"Infelizmente, a primeira parte não foi das melhores que temos feito e consequentemente pagámos com um golo. Na segunda parte entrámos melhor e tentámos de tudo para o empate e para sair pelo menos com um ponto, mas não conseguimos. Não é isso que nos vai deitar abaixo. Qualquer equipa que vem jogar aqui sabe que e difícil sair com a vitória e hoje não foi diferente. Os adeptos deles foram incríveis. Os nossos também fizeram o apoio possível, mas infelizmente não conseguimos o objectivo que era sair daqui com pontos", analisou o extremo leonino.