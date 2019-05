Raphinha: «Ouvi pessoas a dizerem que ficaríamos do 10.º para baixo»

Feliz pela conquista da Taça de Portugal , um feito que enalteceu, o brasileiro Raphinha lembrou o ambiente vivido durante toda a temporada, especialmente aquilo que foi dito."O champanhe foi bom para comemorar a vitória. Lutámos desde o primeiro minuto. Sabemos o que passámos ao longo do ano, a vitória foi bem merecida.Fomos muito desacreditados no início da época. Ouvi pessoas a dizerem que ficaríamos do 10º para baixo. É para calar os críticos. No campo, lutamos sempre para conseguirmos os melhores resultados possíveis.No ano passado, acompanhei a final da Taça e eles não conseguiram sair com a vitória. Isto é para todos os adeptos que também estiveram no Jamor no ano passado"