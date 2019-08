Raphinha: «Só nós sabemos o que trabalhamos para conseguir os pontos»

Raphinha destacou o esforço dos jogadores do Sporting na obtenção da primeira vitória da época, diante do Sp. Braga ( 2-1 ). À Sport TV, o extremo brasileiro mostrou-se muito contente por fazer parte do onze e elogiou a dedicação dos colegas."Custou mas só nós sabemos o que trabalhamos para conseguir os pontos. Sabíamos desde o começo que seria difícil. Procurámos a vitória desde o início.""Sinto-me muito honrado por fazer parte da equipa que está a jogar. Se não jogar eu há os meus colegas que se estão a dedicar ao máximo. Quem entrar irá dar tudo para alcançar os 3 pontos.""Sem dúvida. Era importante fazer os 3 pontos na Liga. O jogo passou e vamos pensar no próximo que é o mais importante."