14'- 0-1. Marca o capitão do Sporting. Bruno Fernandes engana o guarda-redes e com um remate rasteiro faz o primeiro



13 Penálti para o Sporting. Raphinha derrubado por Tiago Ribeiro na grande área



9' Bas Dost falha de forma incrível o primeiro. Bruno Fernandes conduz a bola, desmarca Raphinha na direita que cruza rasteiro para o holandês chegar ligeiramente atrasado.



8' Bruno Fernandes volta a alvejar a baliza suíça de fora da área mas a bola sai ao lado



6' Os primeiros minutos são de domínio total do Sporting.



2'Vietto começa à esquerda e Raphinha à direita no apoio a Bas Dost. Bruno Fernandes falha a primeira ocasião ao rematar ao lado após uma boa desmarcação de Raphinha



1' - Começa o jogo!



O presidente do Sporting está junto ao relvado a cumprimentar adeptos e tirar fotografias



No banco dos leões vão estar Luís Maximiano, Diogo Sousa, Ilori, Eduardo, Rafael Camacho, Luiz Phellype, Gonzalo Plata, Miguel Luís, Ivanildo, Daniel Bragança, Matheus Pereira, Adbu Conté, Eduardo Quaresma e Joelson





Ao que tudo indica Marcel Keizer vai começar num 4x3x3. O lateral-esquerdo Nuno Mendes, o central Neto e o avançado Vietto vão estrear-se



Já há 11 do Sporting: Renan, Nuno Mendes, Luís Neto, Mathieu, Thierry Correa, Doumbia, Wendel, Bruno Fernandes, Raphinha, Vietto e Bas Dost



O Sporting realiza o primeiro teste no estágio da Suíça frente ao Rapperswil-Jona, uma equipa que disputa que disputa o terceiro escalão do futebol suíço





A menos de duas horas do início do encontro os adeptos leoninos começam a chegar ao estádio. O advérsário dos leões é treinado pelo português Pedro Silva que já treinou equipas como o Mafra e o 1º de Dezembro



O presidente do Sporting, Frederico Varandas, já está na Suíça acompanhado pelo diretor desportivo dos leões, Hugo Viana. Os dois dirigentes, ontem, estiveram em Manchester onde reuniram com Txiki Begistain, o diretor para o futebol do City. É possível que o líder leonino faça uma declaração antes da partida

Existe alguma expetativa em relação ao primeiro onze dos leões. Marcel Keizer já tem à sua disposição os reforços Neto, Camacho, Vietto e Eduardo. Quem ainda não poderá jogar por motivos físicos é o lateral Rosier que ainda trabalha à parte com Battaglia. Ristovski também está indisponível devido a um traumatismo no calcanhar esquerdo



Apesar do plantel leonino contar com caras novas, a grande figura da equipa continua a ser o capitão Bruno Fernandes. O médio-ofensivo tem sido o mais acarinhado pelos adeptos que não têm deixado de pedir-lhe para permanecer em Alvalade. No balneário também já marcou o seu espaço tendo abraçado a responsabilidade de praxar os reforços



Face à carga física que Marcel Keizer tem aplicado nos primeiros dias espera-se um jogo com muitas substituições. É normal que o rendimento dos jogadores ainda não seja o mais desejado, e uma das grandes expetativas é ver se o treinador vai manter o 4x3x3 ou começar com três centrais



Também existe alguma expetativa para ver como vão responder os jovens jogadores do Sporting. Recorde-se que dos 29 jogadores presentes na Suíça 18 têm menos de 23 anos. Gonzalo Plata, Joelson, Eduardo Marques e Nuno Mendes são alguns dos nomes que estão a gerar a maior expetativa entre os adeptos leoninos



No sábado os leões terão um novo teste que será mais exigente. O adversário é St. Gallen que disputa o primeiro escalão do futebol suiço, uma partida que será disputada no Kybunpak Stadion



A equipa do Sporting acaba de chegar ao estádio. Os jogadores já estão no balneário a equipar-se



No relvado começam a ser colocados as bolas e outros instrumentos para as equiupas fazerem o aquecimento. Os adeptos do Sporting começam a chegar e estão reunidos junto ao autocarro da equipa leonina



O estádio só tem uma bancada com capacidade para receber 3 mil espectadores, mas muitos adeptos leoninos vão assistir à partida junto ao relvado.



O presidente do Sporting vai falar dentro de momentos junto ao relvado. Entretanto os guarda-redes das duas equipas já aquecem