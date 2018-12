Raúl José e Quaresma chegam no dia 3

Raul José e Miguel Quaresma chegam a Lisboa na quinta-feira, 3 de janeiro (dia de jogo com o Belenenses, em Alvalade), para começarem a trabalhar na estrutura do Sporting. Os agora ex-adjuntos de Jorge Jesus fizeram ontem o último desafio com o técnico, no Al Hilal, e viajam para Portugal logo após a passagem do ano. Raul José vai ser o diretor de ‘scouting’ dos leões, ao passo que Miguel Quaresma ficará com a direção técnica da formação. Será, para ambos, um regresso ao clube, em novas funções, depois da saída com Jesus rumo à Arábia Saudita, consumada no final da última época.