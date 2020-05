Real Madrid aponta a Nuno Mendes

Nuno Mendes tem dado os primeiros passos na equipa principal e começa a ganhar maior ‘tração’ na Europa. Além do interesse do Manchester United no lateral-esquerdo de 17 anos, noticiado por Record na sua edição de quinta-feira, também o Real Madrid terá o defesa bem referenciado.





De acordo com o Defensa Central, portal espanhol especializado na cobertura do Real Madrid, Mendes fará parte de uma lista de potenciais alvos dos merengues com vista ao futuro, sendo mesmo apontado como possível reforço do Castilla, equipa secundária do Real. Ainda assim, sublinhe-se, ao contrário do que é frisado pela referida fonte, que aponta o próximo ano como o último no seu contrato, o lateral tem vínculo válido até 2022, com uma cláusula de 45 milhões.