Notícia Record: Real Madrid entra na corrida por Bruno Fernandes

Depois das recentes investidas de Manchester United e Tottenham, o Real Madrid é o mais recente interessado em Bruno Fernandes, segundo apurou Record. De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, os merengues preparam-se para avançar em força nas próximas horas na tentativa de convencer o Sporting a libertar o médio, contando neste processo com a mediação de Jorge Mendes.





Lembre-se que esta semana o Tottenham já tinha avançado com uma proposta concreta pelo jogador , colocando em cima da mesa uma oferta na ordem dos 60 milhões de euros, que não convenceu os responsáveis do clube de Alvalade. O Sporting, como se sabe, não tenciona baixar as suas exigências dos 70 milhões, sendo essa a verba que deverá pedir ao Real Madrid nesta negociação.