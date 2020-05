Realidade aumentada chega ao Sporting

O Sporting lançou esta quinta-feira "a primeira máscara de realidade aumentada do futebol português." Eduardo Quaresma, Luís Neto e Luís Maximiano deram literalmente o rosto à iniciativa.





O ‘Verde e Branco’, assim batizado, é um filtro específico para a rede social Instagram inspirado no padrão Stromp que pode ser usado e partilhado por "todos os utilizadores que sigam a conta oficial do Sporting."Mafalda Monteiro quer levar o estádio até casa dos adeptos, no regresso da Liga. "Queremos que os sportinguistas façam parte do regresso ao campeonato e que ao utilizar o filtro sintam também que estão a apoiar os nossos atletas tal como se estivessem no estádio", afirma a digital brand manager do Sporting.