Bas Dost está a 2 golos dos 67 de Mário Jardel. A, o brasileiro elogiou o holandês mas diz que falta o título ao sucessor."Ele é muito eficaz, porque sabe estar no lugar certo. Cheira o golo, tem faro pela baliza. É um jogador que qualquer treinador gostaria de ter", descreve Jardel. "Tem movimentações parecidas com as minhas mas precisa de ser campeão. Eu não gostava de ser só o melhor marcador. Queria ser campeão. E foi com isso que eu fiz o meu nome", acrescenta o antigo goleador brasileiro, hoje com 44 anos. Jardel considera mesmo que "algo está errado quando um avançado faz tantos golos e não é campeão." "Tinha de ser. Mas um jogador só funciona quando a equipa é compacta", alerta.

Autores: João Soares Ribeiro e Vítor Almeida Gonçalves