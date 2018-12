Depois de já o ter feito no jogo com o Aves, o Sporting vai aproveitar a receção de hoje ao Nacional para se associar à Comunidade Vida e Paz através de nova recolha de bens.Os adeptos que forem ao jogo podem contribuir com a entrega de produtos alimentares não perecíveis, em todas as portas do Estádio de Alvalade, até 10 minutos após o final do encontro.