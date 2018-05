Os 366 sócios que compareceram à primeira sessão de esclarecimento (entre os quais se contavam 1.595 votos) tiveram a oportunidade de ter uma palavra a dizer no futuro a breve trecho do Sporting.De acordo com informações recolhidas por Record, foram distribuídas listas aos associados com vista à recolha de assinaturas, tal como ilustra a fotografia ao lado. Por um lado, visando a formalização de listas para os dois órgãos sociais até ao momento demissionários: a Mesa da Assembleia Geral (MAG) e o Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD). Refira-se que o primeiro, liderado por Jaime Marta Soares, se demitiu em bloco, enquanto no CFD somente Fernando Carvalho se manteve em funções.Para além deste intuito, e segundo foi possível apurar, aos sportinguistas presentes foi ainda apresentado um abaixo-assinado com vista à impugnação da assembleia geral de destituição, agendada para dia 23, na Altice Arena. A este propósito, recorde-se que logo após Jaime Marta Soares ter anunciado esta medida na passada quinta-feira, Bruno de Carvalho apontou para uma série de "irregularidades" na proposta levada a cabo pela Mesa da Assembleia Geral. "Jaime Marta Soares acabou de lançar a bomba atómica. Esta bomba atómica, que vai ser por nós desmontada o mais rapidamente possível, porque está cheia de irregularidades, apenas serviu para lançar o pânico", sublinhou, então, o presidente.