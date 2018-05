Márcio Sampaio, recuperador físico do Sporting, utilizou a sua conta de Facebook para abordar o sucedido esta terça-feira em Alcochete , numa publicação na qual anexou uma foto de jovem adepta leonina."Não queria comentar nada sobre o que se passou hoje mas ver alguns artistas a brincarem com o que aconteceu dá-me vontade de os mandar apanhar no **! Eu hoje sai de casa para ir fazer o que mais gosto, no clube do meu coração, a pensar num sonho pessoal, estar no Jamor e vencer a taça com esta equipa. Assisti a um ataque que nunca vai ser possível descrever! Ninguém tem noção do que aconteceu e não admito que brinquem com a vida ou com o ataque bárbaro que vivemos. Estamos assustados, tristes, desiludidos e com medo! Respeitem quem passou momentos de aflição, terror e ver as suas vidas postas em causa! Nós fomos trabalhar e fazer o que melhor sabemos para que no domingo terminássemos em beleza esta época! Isto é uma vergonha. Tenham vergonha do que escrevem e brinquem com as vossas famílias! Isto foi um acto criminoso não foi uma briga de amigos na rua! Tenham consciência antes de escrever!", escreveu o elemento da equipa técnica do Sporting.