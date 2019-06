Reestruturação para fechar

A Sporting SAD comunicou no último Relatório e Contas relativo ao terceiro trimestre da época 2018/19 que pretende fechar as negociações com a banca em tempo útil até ao final do mês, de maneira a operar a tão prometida reestruturação financeira.

A entidade que gere o futebol profissional ainda não concretizou o objetivo, pois a reestruturação financeira não se tem afigurado fácil, dado que foi adiada em dezembro de 2018 para março deste ano e, depois, para junho.

À margem desta operação, mas no quadro da mesma, a Sporting SAD já garantiu um financiamento de 60 milhões de euros do fundo norte-americano Apollo, que permitiu aliviar as necessidades de tesouraria.