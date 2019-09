Reestruturação volta a ser adiada

A reestruturação financeira que a SAD está a negociar com os bancos Millennium BCP e Novo Banco foi novamente adiada e, como revela o Relatório e Contas ontem enviado à CMVM, deverá ficar concluída a 31 de dezembro deste ano. Recorde-se que, inicialmente, existia a expectativa de que o acordo pudesse estar fechado em dezembro de 2018, após a conclusão do empréstimo obrigacionista, mas sucessivos adiamentos têm feito com que o processo tenha agora como nova data limite o último dia de 2019.

Em causa está a alteração de alguns termos do Acordo Quadro, que não se encontrava contratualizado e cuja negociação foi retomada em setembro de 2018, após a chegada de Varandas à presidência. "A renegociação compreende a alteração de determinados termos e condições do Acordo Quadro e dos contratos financeiros, incluindo a alteração dos termos da opção de compra das VMOC", lê-se no documento enviado à CMVM.