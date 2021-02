Reforço muscular é palavra de ordem e o efeito em Tiago Tomás é notório

Tiago Tomás e restantes joven promovidos à elite têm realizado trabalho de reforço muscular, que visa complementar os treinos e, também, facilitar a transição para o futebol sénior e de alta competição.





O "duelo" hilariante entre Eduardo Quaresma e Tiago Tomás O "duelo" hilariante entre Eduardo Quaresma e Tiago Tomás

A carregar o vídeo ...

Este tipo de trabalho específico tem sido notório em TT, pois é uma mais-valia para conseguir fazer pressão constante e aguentar as cargas adversárias a que está sujeito com frequência.O avançado até é um dos jogadores na Europa com mais faltas sofridas no último terço. De leão ao peito, não há outro jogador que seja tão castigado pelos adversários da Liga (39 faltas). Porro (34) e Palhinha (33) encerram o pódio.