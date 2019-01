Reforços ficaram em Lisboa

Ainda não será desta que Luiz Phellype e Francisco Geraldes se vão estrear com a camisola do Sporting. Tanto o avançado como o médio ficaram de fora das opções, apesar de Marcel Keizer já ter admitido que ambos estão bem fisicamente. A ausência de Bas Dost – a recuperar de um traumatismo craniano sofrido com o Belenenses – poderia levar o treinador holandês a chamar mais um jogador para a frente de ataque, mas a verdade é que Keizer apenas convocou Montero e Diaby, que tem jogado mais na ala.

Quanto a Francisco Geraldes, que regressou de empréstimo do Eintracht Frankfurt, tem a concorrência de Wendel, Miguel Luís e Bruno Fernandes para a posição oito, jogadores que estão há mais tempo integrados no plantel e, naturalmente, mais entrosados com as suas ideias.

Luiz Phellype e Francisco Geraldes vão ter de esperar por uma oportunidade.