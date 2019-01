Reforços na área técnica

Como estava previsto, Frederico Varandas reuniu-se com Raul José e Miguel Quaresma e, no final do encontro, surgiu fumo branco. Os dois técnicos assinaram contrato, e vão começar a trabalhar em Alcochete até ao final do mês.Desde que assumiu a presidência do Sporting, o médico, de 39 anos, decidiu avançar com a restruturação de toda a área do futebol, um objetivo que fica agora concluído com a chegada dos dois antigos adjuntos de Jorge Jesus.Raul José, aos 55 anos, assumirá a responsabilidade pela área do scouting leonino. Já Miguel Quaresma, de 65 anos, será o diretor técnico da formação. Recorde-se que estes dois elementos, nos últimos três anos, trabalharam diretamente com o líder leonino. No início da época ainda acompanharam Jorge Jesus, mas quando foram convidados optaram por voltar a Alvalade.