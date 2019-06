Reforços para oficializar

Valentin Rosier e Eduardo já não escapam ao Sporting e nas próximas horas serão anunciados como reforços para 2019/20. Como o nosso jornal tem vindo a dar conta, os acordos com o lateral francês do Dijon e o médio brasileiro do Belenenses estão selados e apenas a troca de alguns documentos impede a oficialização dos jogadores, algo que se prevê que seja consumado em breve.

Rosier, de 22 anos, era também pretendido pelos alemães do Friburgo, porém desde cedo ficou convencido pelo projeto que lhe foi apresentado pelos leões. O internacional gaulês sub-21, que vai assinar por cinco épocas, será o novo dono da lateral direita e, por consequência, abrirá a porta de saída ao macedónio Ristovski ou ao luso-angolano Bruno Gaspar.

Por sua vez, Eduardo, de 24 anos, tem à sua espera um contrato de igual duração. A SAD vai desembolsar cerca de 3 M€ pelo internacional sub-20 do Brasil.