Regresso adiado

Os jogadores, equipa técnica e restante staff do Sporting tinham recebido instruções para se apresentarem hoje na Academia. Esta ordem acabou por ser revogada, quando a Liga informou, durante a tarde de ontem, que iria manter todas as medidas de segurança anunciadas no final da semana passada.

Desta forma, como já se verificava nos últimos dias, os únicos jogadores que continuam a deslocar-se a Alcochete são os que necessitam de cuidados clínicos: Mathieu, Luiz Phellype e Renan.

Os restantes atletas vão continuar a ser acompanhados à distância através de regras específicas para não descurarem a condição física nos próximos dias. O mais provável é que a situação não se altere até ao final da semana.