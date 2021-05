Regresso ao Sporting em 2021/22 é objetivo claro para Pedro Marques

Em entrevista a Record, publicada ontem, Pedro Marques foi claro ao afirmar que o seu objetivo, após evoluir no Gil Vicente, é regressar à base.





“Quero estar no Sporting na próxima época”, assumiu. O atacante apresentou-se em Barcelos no início de fevereiro, e concluiu a temporada com 5 golos em 15 jogos. Este registo acabou por ajudar o clube minhoto a garantir a manutenção, uma meta que não se afigurava fácil no final da primeira volta do campeonato.Apesar de o seu rendimento ter agradado ao treinador Ricardo Soares e a toda a estrutura gilista, o jovem também afirmou ao nosso jornal que “tinha ambição de fazer mais”, e só não o conseguiu por ter sido afetado por alguns problemas físicos. O próximo desafio será vingar em Alvalade. Para já, Rúben Amorim quer vê-lo na pré-época.