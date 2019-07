Regresso após almoço de hoje

Os 23 jogadores convocados por Marcel Keizer para o encontro de preparação com o Club Brugge apenas hoje, depois de almoço, regressam a Portugal, já que o técnico holandês decidiu permanecer mais uma noite na Bélgica, realizando hoje pela manhã uma sessão de trabalho no complexo desportivo do Club Brugge. Após aterrarem na Portela, os jogadores gozam dia e meio de folga, antes de viajarem na segunda-feira para os Estados Unidos.