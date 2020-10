Regresso dos adeptos aos estádios já vale multas ao Sporting

O primeiro encontro do Sporting da presente temporada com a presença de público nas bancadas, disputado no sábado em casa do Santa Clara, resultou na aplicação de uma multa de 510 euros por comportamento incorreto, segundo se pode ler no mapa de castigos esta terça-feira divulgado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.





Em causa, segundo o CD da FPF, está primeiro de tudo o facto de um grupo de 20 adeptos leoninos, munidos de adereços ao clube de Alvalade, ter exibido uma tarja com a inscrição 'Juve Leo' "durante cerca de um minuto", algo que levou à intervenção dos spotters, solicitando a sua remoção. Posteriormente, aos 30', o mesmo grupo entoou um cântico visando o conjunto açoriano ("Santa Clara é merda") e, após o duelo, também o presidente Frederico Varandas.Para lá desta multa, o Sporting foi ainda punido em 408 euros pelo atraso no início do jogo - em três minutos, devido à tardia chegada de Adán ao túnel de acesso ao relvado.