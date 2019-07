Regressos a conta-gotas

O estágio da Suíça vai arrancar sem Coates, Acuña, Diaby, Borja, Bruno Gaspar, Lumor e Gelson Dala, devido ao facto de todos eles terem estado recentemente ao serviço das respetivas seleções. Aliás, Acuña só ontem terminou a participação na Copa América, pela Argentina, e tanto Diaby (Mali) como Lumor (Gana) continuam a disputar a CAN.





Como é regra geral neste tipo de situações, entre os referidos jogadores, os que já não estão em competição encontram-se a gozar um curto período de férias e só deverão apresentar-se ao trabalho no final deste mês, ao que tudo indica a tempo de poderem ser opções no embate com o Liverpool (dia 24), em Nova Iorque, e depois no duelo com o Valencia (28), na disputa do Troféu Cinco Violinos, já no Estádio José Alvalade.