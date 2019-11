Regulamentos travam regresso de Bragança

Daniel Bragança vai continuar no Estoril até ao fim da temporada, cedido pelo Sporting. O médio está a realizar uma boa época pelos "canarinhos" e tem sido visto como possível opção para dar qualidade ao meio-campo. Porém, os regulamentos impedem o regresso a Alvalade.





O artigo 78 do Regulamento de Competições prevê, ainda, algumas exceções, mas que, no caso de Bragança, não se aplicam. Como o ponto 9, alínea c, no qual se abre a possibilidade de o contrato de empréstimo ser rescindido caso o jogador não jogue em pelo menos três jogos oficiais (45 minutos em casa) até o dia 31 de dezembro. No ponto 10, contempla-se o regresso e inscrição por parte do clube cedente, mas apenas para ser transferido a título definitivo para um terceiro clube.