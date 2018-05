Foram quase 20 anos de uma relação tempestuosa entre Augusto Inácio e Jorge Jesus, iniciada ainda nos anos 90 e apenas atenuada em 2015, quando ambos se cruzaram em Alvalade. Ao longo das já longos carreiras, os dois treinadores foram-se sucedendo em alguns clubes, o que provocou, invariavelmente, vários ‘bate-bocas’. No entanto, e de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, a relação com Jesus está estabilizada e a entrada de Inácio em funções não significa, à partida, a saída do ainda técnico leonino. No entanto, e tal como o nosso jornal já escreveu, a situação de JJ continua envolta em muitas dúvidas, as quais devem ser desfeitas nos próximos dias.